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الدولار يتراجع من أعلى مستوى في 2018

الخميس 19/يوليه/2018 - 11:34 م
الدولار يتراجع من أعلى مستوى في 2018
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وكالات
 
 تراجع الدولار الأمريكي يوم الخميس من أعلى مستوى له في عام بعد أن عبر الرئيس دونالد ترامب عن القلق بشأن قوة العملة والزيادات في أسعار الفائدة التي أجراها مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وتخلت العملة الخضراء أيضا عن بعض مكاسبها أمام اليوان الصيني الذي هبط في وقت سابق إلى أدنى مستوى في عام مقابل الدولار.

وفي مقابلة مع شبكة تلفزيون سي.إن.بي.سي قال ترامب إن الدولار القوي ”يضعنا في موقف غير موات“، مشيرا إلى أن اليوان الصيني يواصل الهبوط.

ومن شأن قوة العملة أن تجعل صادرات البلد أكثر تكلفة.
وقال ترامب أيضا أنه غير سعيد بالسياسة النقدية المتشددة التي ينتهجها البنك المركزي الأمريكي، مشيرا إلى أنه قلق من تأثيرها المحتمل على الاقتصاد والقدرة التنافسية لأمريكا.

وسعى البيت الأبيض في وقت لاحق إلى التخفيف من لهجة تعليقات ترامب، قائلا إن الرئيس يحترم استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي ولا يتدخل في قراراته للسياسة النقدية.

وقال محللون إن تعليقات ترامب قد تعني نقطة تحول للاتجاه الصعودي للدولار هذا العام.

ويلقى الدولار دعما من زيادات محتملة في أسعار الفائدة الأمريكية. ومنذ أن سجل أدنى مستوى في ثلاثة أعوام مقابل سلة من ست عملات رئيسية في فبراير شباط، صعد مؤشر الدولار 8.3 بالمئة.

وعقب تعليقات ترامب يوم الخميس تحول مؤشر الدولار إلى الانخفاض، لكنه تعافى في وقت لاحق وارتفع 0.1 بالمئة إلى 95.174 . وفي وقت سابق من الجلسة سجل المؤشر أعلى مستوى في عام عند 95.652 .

وهبط الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوع مقابل العملة اليابانية وسجل في أواخر التعاملات 112.45 ين، بانخفاض قدره 0.3 بالمئة عن مستواه في بداية الجلسة.

واستقر أمام العملة الأوروبية عند 1.1645 دولار.
وفي أواخر التعاملات، قلص الدولار أيضا مكاسبه مقابل العملة الصينية إلى 0.6 بالمئة عند 6.789 يوان.

ومنذ بداية العام، هبط اليوان بأكثر من 4.0 بالمئة أمام العملة الأمريكية.
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