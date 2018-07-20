عاجل.. استئناف تنفيذ اتفاق إدلب ووصول 13 حافلة جنوب حلب

أفادت وكالة "سبوتنيك"، في خبر عاجل لها، منذ قليل، استئناف تنفيذ اتفاق إدلب، ووصول 13 حافلة تقل عددا من محاصري كفريا والفوعة إلى معبر العيس جنوب حلب.



ويذكر أن قامت الفصائل المسلحة التابعة لـ"هيئة تحرير الشام" في محافظة إدلب باحتجاز 23 من الحافلات التي كانت تقل أهالي بلدتي كفريا والفوعة، قبل وصولها إلى معبر العيس وتوججها نحو محافظة حلب.

