"نظافة القاهرة": جمع القمامة من الوحدات السكنية بدون مقابل



وتابع أن المحل الذي يوجد أمامه قمامة سيتم توقيع غرامة مالية عليه، وإذا تكرر الأمر مرة أخرى، فسيتم سحب الترخيص وإغلاق المحل 6 أشهر.



قال اللواء محسن حجازي، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، إن الشركات التي كانت تقوم بتنظيف القاهرة عقودها بدأت تنتهي بشكل متوازي، والهيئة أصبحت هى المسؤولة عن نظافة أحياة القاهرة بشكل كامل.وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دريم"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن جمع القمامة المرحلة المقبلة من الوحدات السكنية بدون أي مقابل، لأن الهيئة تتحصل على قيمة النظافة من خلال فاتورة الكهرباء، لافتَا إلى أن متعهد جمع القمامة من الوحدات السكنية يحصل على 4 جنيهات على كل شقة.ولفت إلى أن الهيئة تتحصل على ما يقرب 4-9جنيهًا على فاتورة الكهرباء حسب شريحة استخدام الكهرباء، لافتًا إلى أن المواطن الذي لا يأتي له المتعهد بجمع القمامة، عليه أن يتقدم بشكوى عن طريق الخط الساخن 152.وأشار إلى أن جمع القمامة من الوحدات السكينية يعني عدم نزول القمامة إلى الشارع مرة أخرى، وبالتالي إنتهاء ظاهرة "النباش".