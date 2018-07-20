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قرقاش: زيارة بينج للإمارات مؤشر لموقعها السياسي والإقتصادي

الخميس 19/يوليه/2018 - 11:22 م
قرقاش: زيارة بينج للإمارات مؤشر لموقعها السياسي والإقتصادي
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أسماء العزب
 
قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن الزيارة التاريخية للرئيس الصيني، شي جين بينغ، للإمارات مؤشر للموقع السياسي والإقتصادي الذي تحتله الإمارات.

وأضاف "قرقاش"، في تغيدة له عبر حسابه على موقع التدوين القصير "تويتر": "أن تكون الإمارات الشريك التجاري الثاني للصين عالميا، دليل على حيوية الاقتصاد الإماراتي ونجاحه".

وكتب، في تغريدة آخرى: "السياسات العاقلة والتوجه الشفاف يثمر وبلدنا خير دليل لذلك".

وتابع: " النموذج الإماراتي الناجح بأبعاده السياسية والاقتصادية والإجتماعية رسالة عربية تتجاوز حجم الإمارات وموقعها
نجاحنا وطني ويعززه كل نجاح عربي آخر".
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