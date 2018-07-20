فرقة رضا تمثل مصر فى مهرجان جرش بالأردن

وافقت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، على سفر فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده الى الاردن لتمثيل مصر فى فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين لمهرجان جرش للثقافة والفنون وذلك خلال الفترة من 19 وحتي 23 يوليو، حيث تقدم الفرقة بقيادة الفنانة القديرة ماجدة إبراهيم العديد من اعمالها الشهيرة منها الاقصر بلدنا ، غزل في الريف ، الشرقي ، الحجالة ، العتبة جزاز ، موشح لحظة رنا ، الاسكندراني والعصايا .