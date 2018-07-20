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القوصية يفوز على تحرير اسوان ويلاقي المعمورة ودياً

الخميس 19/يوليه/2018 - 11:19 م
القوصية يفوز على تحرير اسوان ويلاقي المعمورة ودياً
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رجب عبدالستار
 

فاز فريق القوصية بقيادة المدير الفني "أحمد سعد" على حساب فريق تحرير اسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعت الفريقين في إطار استعدادات القوصية للقسم الثالث.


وكان من المقرر أن يخوض القوصية مباراة أمام نادي أسوان إلا أن الأخير قدم اعتذار عن خوض اللقاء إنهاء المعسكر والعودة إلى اسوان.


ويختتم الفريق الاسيوطي معسكره بالاسكندريه بمباراة المعمورة عصر الجمعة، ويعود الفريق بعدها إلى اسيوط لاستكمال فترة الإعداد.

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