ليفربول يهزم بلاكبيرن في غياب محمد صلاح

فاز ليفربول على بلاكبيرن روفرز، بهدفين نظيفين، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، ضمن استعداداتهم للموسم الكروي الجديد.

وغاب الدولي المصري، محمد صلاح، نجم ليفربول عن المباراة، بسبب حصوله على راحة عقب نهاية كأس العالم.

افتتح الريدز التسجيل عبر لازار ماركوفيتش في الدقيقة 63، ثم أضاف دانيل ستوريدج ثاني الأهداف في الدقيقة 73.

وسيواجه فريق ليفربول كلًا من بوروسيا دورتموند ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في بطولة كأس الأبطال الدولية التي تقام في أمريكا.