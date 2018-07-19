نائب وزير الإسكان يكشف عن سعر المتر السكنى فى العاصمة الإدارية

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الحجز بشقق العاصمة الإدارية يكون من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، لافتًا إلى أن أي مواطن يُعاني من مشاكل في الحجز عليه أن يتواصل مع الوزارة من خلال الخط السكان على مدار 24 ساعة.



وأضاف "عباس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دريم"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن الوزارة طرحت أكثر من 2000 وحدة سكني للبيع، لافتًا إلى أن المواطن من حقة إختيار مكان الوحدة.



ولفت إلى أن سعر المتر في الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية المطروحة للبيع يقدر بـ11.250 الف جنه، وهناك تيسير على المواطن في حجز هذه الوحدات من خلال الاقساط.

