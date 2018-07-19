طريقة عمل لازانيا باللحم المفروم
الخميس 19/يوليه/2018 - 10:37 م
المقادير
اللازانيا: 12 قطعة
لحم مفروم: 500 جرامًا
الثوم: فصّان "مفروم ناعم"
بودرة الثوم: نصف ملعقة صغيرة
أوريغانو: ملعقة صغيرة "مجفف"
ملح: نصف ملعقة صغيرة
فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة
جبنة: علبة "جبن كوتيج"
البيض: 2 حبة
جبن البارميزان: نصف كوب "مبشور"
صلصة باستا جاهزة: علبتين
جبن موزاريلا: 2 كوب "مبشور"
طريقة التحضير:
1- سخني الفرن على حرارة 175 درجة.
2- اسلقي اللازانيا بماء مملح لمدة 10 دقائق ثم ازيليها من الماء واغسليها بماء بارد وضعيها جانباً.
3- ضعي اللحم في مقلاة واسعة على نار متوسطة وقلبيه حتى يصبح بني اللون.
4- أضيفي الثوم المفروم والثوم البودرة والأوريغانو والملح والفلفل الأسود واطهيه لمدة 10 دقائق حتى ينضج.
5- اخلطي جين الكوتيج مع البيض والجبن البارميزان في وعاء.
6- ضعي طبقة من اللازانيا المسلوقة في طبق فرن مدهون بالقليل من الزيت ثم وزعي كمية من صوص المكرونة وطبقة من اللحم وطبقة من خليط جبن الكوتيج.
7- كرري العملية لعمل 3 طبقات بحيث تكون الطبقة الأخيرة جبن الكوتيج.
8- وزعي الجبن الموزاريلا على وجه الطبق ثم غطي الطبق بورق الأولمنيوم.
9- أدخلي طبق الفرن للفرن لمدة 30 دقيقة.
10- ازيلي ورق الأولمنيوم وحمري وجهها لمدة 10 دقائق وقدميها ساخنة.
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