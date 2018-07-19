طريقة عمل لازانيا باللحم المفروم

المقادير

اللازانيا: 12 قطعة

لحم مفروم: 500 جرامًا

الثوم: فصّان "مفروم ناعم"

بودرة الثوم: نصف ملعقة صغيرة

أوريغانو: ملعقة صغيرة "مجفف"

ملح: نصف ملعقة صغيرة

فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة

جبنة: علبة "جبن كوتيج"

البيض: 2 حبة

جبن البارميزان: نصف كوب "مبشور"

صلصة باستا جاهزة: علبتين

جبن موزاريلا: 2 كوب "مبشور"









طريقة التحضير:





1- سخني الفرن على حرارة 175 درجة.





2- اسلقي اللازانيا بماء مملح لمدة 10 دقائق ثم ازيليها من الماء واغسليها بماء بارد وضعيها جانباً.





3- ضعي اللحم في مقلاة واسعة على نار متوسطة وقلبيه حتى يصبح بني اللون.





4- أضيفي الثوم المفروم والثوم البودرة والأوريغانو والملح والفلفل الأسود واطهيه لمدة 10 دقائق حتى ينضج.





5- اخلطي جين الكوتيج مع البيض والجبن البارميزان في وعاء.





6- ضعي طبقة من اللازانيا المسلوقة في طبق فرن مدهون بالقليل من الزيت ثم وزعي كمية من صوص المكرونة وطبقة من اللحم وطبقة من خليط جبن الكوتيج.





7- كرري العملية لعمل 3 طبقات بحيث تكون الطبقة الأخيرة جبن الكوتيج.





8- وزعي الجبن الموزاريلا على وجه الطبق ثم غطي الطبق بورق الأولمنيوم.





9- أدخلي طبق الفرن للفرن لمدة 30 دقيقة.



