محافظ الإسكندرية ورئيس الأوبرا يفتتحان المهرجان الصيفي بمسرح سيد درويش

"دولا مين ودولا مين ..دولا عساكر مصريين" كلمات كتبها الشاعر الراحل احمد فؤاد نجم ولحنها الموسيقار كمال الطول، ومنها تحولت أوبرا الاسكندرية ( مسرح سيد درويش) الي تظاهرة فنية في حب مصر خلال حفل افتتاح مهرجان الاوبرا الصيفي بالإسكندرية الذي احياه النجم الكبير علي الحجار وشهده الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية والدكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا.

رفع الستار ليكشف عن ديكور صمم علي الطراز العربي وفي العمق بوابة ضخمة وكانها بوابة للفن ويدخل منها الفنان علي الحجار الذي بدي في كامل لياقته الفنية وقدم مجموعة من الاغنيات التى تفاعل معها الجمهور و تمثل اهم المحطات في مشواه الفني منها المال و البنون ، علي قد ما حبينا ، عارفة ، الليل واخره ، من غير ما تتكلمي ، صلينا الفجر فين ، ابو الريش ، ماتمنعوش الصابرين ، مسالة مبدا ، سمره وبعيون كحيلة ، زي الهوي ، روحي فيكي ، في قلب الليل و فاجأ الحجار جمهوره حيث قدم مجموعة من رباعيات صلاح جاهين التي لحنها سيد مكاوي واختتم الحفل ببانوراما غنائية وطنية اشعلت حماس الجماهير.

وقال الحجار، إن الفنان بدوره محرضا لما يفيد الوطن و المجتمع واضاف انه اصر علي غناء البانوراما الوطنية في نهاية الحفل حتي ينتبه الجميع وخاصة الي تضحيات جنودنا البواسل في سيناء دفاعا عن ارض الوطن .