لجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح المصري تلتقط الصور التذكارية مع وزيرة الثقافة

وترأست لجنة التحكيم الفنانة سميرة عبدالعزيز، وعضوية كل من مصطفى سليم، والناقد جرجس شكري، والفنان أحمد حلاوة، ومصمم السينوغرافيا عبدالرحمن دسوقي، مصمم الاستعراضات عاطف عوض، أستاذة الموسيقى نجلاء الجبالي، والفنان والمخرج سامي عبدالحليم، والفنان الأردني منذر رياحنة.