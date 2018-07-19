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لجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح المصري تلتقط الصور التذكارية مع وزيرة الثقافة

الخميس 19/يوليه/2018 - 10:30 م
لجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح المصري تلتقط الصور التذكارية مع وزيرة الثقافة
لجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح المصري
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شيماء عطية - تصوير: أحمد علي
 
التقطت لجنة تحكيم الدورة الحادية من المهرجان القومي للمسرح المصري صور تذكارية مع وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وذلك خلال حفل افتتاح المهرجان منذ قليل على المسرح الكبير بدار الأوبرا.

وترأست لجنة التحكيم الفنانة سميرة عبدالعزيز، وعضوية كل من مصطفى سليم، والناقد جرجس شكري، والفنان أحمد حلاوة، ومصمم السينوغرافيا عبدالرحمن دسوقي، مصمم الاستعراضات عاطف عوض، أستاذة الموسيقى نجلاء الجبالي، والفنان والمخرج سامي عبدالحليم، والفنان الأردني منذر رياحنة.

لجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح المصري تلتقط الصور التذكارية مع وزيرة الثقافة
لجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح المصري تلتقط الصور التذكارية مع وزيرة الثقافة
لجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح المصري تلتقط الصور التذكارية مع وزيرة الثقافة
لجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح المصري تلتقط الصور التذكارية مع وزيرة الثقافة
لجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح المصري تلتقط الصور التذكارية مع وزيرة الثقافة
لجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح المصري تلتقط الصور التذكارية مع وزيرة الثقافة
لجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح المصري تلتقط الصور التذكارية مع وزيرة الثقافة
لجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح المصري تلتقط الصور التذكارية مع وزيرة الثقافة
لجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح المصري تلتقط الصور التذكارية مع وزيرة الثقافة
لجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح المصري تلتقط الصور التذكارية مع وزيرة الثقافة
لجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح المصري تلتقط الصور التذكارية مع وزيرة الثقافة
لجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح المصري تلتقط الصور التذكارية مع وزيرة الثقافة
لجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح المصري تلتقط الصور التذكارية مع وزيرة الثقافة
لجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح المصري تلتقط الصور التذكارية مع وزيرة الثقافة
لجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح المصري تلتقط الصور التذكارية مع وزيرة الثقافة
لجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح المصري تلتقط الصور التذكارية مع وزيرة الثقافة
لجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح المصري تلتقط الصور التذكارية مع وزيرة الثقافة
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