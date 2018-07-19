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البدري يهدد لاعبو بيراميدز بالعقوبات بسبب الإعلام

الخميس 19/يوليه/2018 - 10:33 م
البدري يهدد لاعبو بيراميدز بالعقوبات بسبب الإعلام
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محمد الصو
 

قرر مجلس إدارة نادي بيراميدز سبورت برئاسة حسام البدري، منع الاعبو الفريق الأول لكرة القدم ، من الإدلاء بأي تصريحات إعلامية خلال الفترة المقبلة.


وهدد البدري، اللاعبين بالخصومات والغرامات المكثفة في حال مخالقة التعليمات، أو عدم التركيز في معسكر الفريق استعدادًا للموسم الجديد.


ويرغب البدري، في فرض سياج قوي حول اللاعبين وعدم إظهار التسامح للتركيز خلال المرحلة المقبلة، وخوض منافسات الدوري العام من أجل تحقيق نتائج طيبة والحصول على مركز متقدم بجدول الترتيب يساهم في مشاركة الفريق بالبطولات الإفريقية.


ويخوض بيراميدز سبورت، معسكر حاليًا بالإسكندرية ولعب مباراة ودية أمام جروزني الروسي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في إطار استعداداته لافتتاح مشواره بالدوري العام أواخر الشهر الجاري.

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