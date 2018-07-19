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الأندية السعودية في مأمن من عقوبات "فيفا"

الخميس 19/يوليه/2018 - 10:32 م
الأندية السعودية في مأمن من عقوبات فيفا
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مني العوضي
 
لم تتواجد الأندية السعودية في قائمة الاتحاد الدولي لكرة القدم، التي تضم الفرق المهددة بخصم نقاط من رصيدها أو عدم السماح لهم بقيد محترفين جدد.

جاء ذلك بعد تكفل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، بسداد الديون الخارجية للفرق السعودية.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عبر موقعه الرسمي، عن قائمة فيها 6 أندية من ضمنها الزمالك، والعربي والخريطيات القطريين والجزيرة الإماراتي بجانب نادي تركي وفريق آخر روسي، مهددين بخصم نقاط.

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