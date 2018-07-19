حصاد فرنسا في مونديال روسيا 2018

أسدل الستار على بطولة كأس العالم التي احتضنتها روسيا من 14 يونيو حتى اليوم. توجت فرنسا باللقب للمرة الثانية في تاريخها وحقق ديدييه ديشامب إنجاز تاريخي بالفوز بها مرتين كلاعب في 1998 ومدير فني في 2018. قدمت فرنسا آداء متميزا في البطولة ونالت استحسان جميع النقاد.





ويرصد الفجر الرياضي مشوار فرنسا في المونديال .





بدأت فرنسا مشوارها في البطولة في دور المجموعات، حيث وقعت في المجموعة الخامسة بجانب الدنمارك وأستراليا وبيرو. خاضت خلاله 3 مباريات، فازت في مبارتين وتعادلت في مباراة.





واجهت فرنسا الأرجنتين في دور الستة عشر وفازت عليه بأربعة أهداف مقابل 3 أهداف. وفي دور الثمانية، واجهت الديوك الفرنسية أوروجواي وفازت عليها بهدفين نظيفين. وفي الدور قبل النهائي، قابلت بلجيكا وتغلبت عليها بهدف نظيف لتصعد للمباراة النهائية وتقابل كرواتيا وفازت عليها بأربعة أهداف مقابل هدفين.