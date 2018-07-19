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هاشتاج خليجي يُطالب باستئصال قطر من مجلس التعاون

الخميس 19/يوليه/2018 - 10:30 م
هاشتاج خليجي يُطالب باستئصال قطر من مجلس التعاون
تميم بن حمد
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كساب أحمد
 
أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج بعنوان "استئصال قطر من مجلس التعاون الخليجي" يدعون فيه لطرد هذه الدولة الداعمة للارهاب من المجلس، خاصة بعد تصريحات رئيس وزراءها السابق حمد بن جاسم "لم يعد هناك مجلس تعاون".

وتفاعل النشطاء بشكل كبير مع الهاشتاج، قائلين "النظام القطري الفاسد جعل الدوحة ورم سرطاني يحتاج الاستئصال"، و"مرتزقة المال التركي والايراني يفسدون قطر ويجب تطهير الدوحة منهم"، و"تجميد عضوية قطر ضرورة لحين تطهير النظام في الداخل وتغيير منهجه حفاظا على الجسد العربي".
المزيد عن: هاشتاج مجلس التعاون الخليجي قطر تميم بن حمد
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