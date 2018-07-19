بدر يفوز على غزل شبين ويواجة كوكاكولا ودياً

فاز فريق بدر على حساب غزل شبين بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب الغزل ضمن استعدادات الفريقان لدوري القسم الثالث.

خاض الغزل المواجهة بتشكيل ضم أمين وأحمد قاسم وأحمد سامي ومحمد عبد الحميد شيكا ومصطفى عادل كولا ومحمود سامي ومحمد كمال ومحمود الاشرم ومحمد مختار الشيمي ومصطفى عبدالناصر وعلاء زقزوق، وشارك في الشوط الثاني رامي سامي حارس ومحمد ماندو ومحسن وعمر المغربي وابراهيم حامد ومحمد الصياد ويوسف حمدي وابراهيم الحج علي وحسام البحيري وأحمد العراقي ومحمد مهدي ريعو.

ومثّل فريق بدر كلاً من وليد محمد، وسكر وأحمد فتحي ومحمد مرسي وغيطاني ومحمود ممدوح ومحمود جرودو واسلام محمد ومحمود البركي ومحمد زيدان، وفرح العصاميصيـ وشارك بالشوط الثاني بعض البدلاء منهم محمد سامي وأجوجو ومحمد عبد الغني. وإيتو وأجوجو.





وتقدم اللاعب محمد زيدان لفريق بدر في الشوط الثاني، سجل هدف الغزل اللاعب ابراهيم الحاج علي، وأحرز هدف بدر اللاعب إيتو.





ومن المقرر أن يحل غزل شبين ضيفاً على المقاولون العرب السبت المقبل، بينما يحل بدر ضيفاً على كوكاكولا ببرج العرب يوم الأربعاء.