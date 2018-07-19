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تكريم أبوالعلا السلاموني ومحمد عبدالقادر بالمهرجان القومي للمسرح المصري (صور)

الخميس 19/يوليه/2018 - 10:27 م
تكريم أبوالعلا السلاموني ومحمد عبدالقادر بالمهرجان القومي للمسرح المصري (صور)
أبوالعلا السلاموني
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شيماء عطية - تصوير: أحمد علي
 
كرمت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الحادية عشر اسم الفنان الراحل محمود دياب والتي تحمل الدورة الحادية عشر من المهرجان اسمه وتسلمت درع التكريم ابنته هالة.

كما كرم المهرجان كل من الكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلامونى، د. حسين عبد القادر، والناقد الراحل محمد الرفاعي والذي قدمه المخرج مجدي أحمد علي، وتسلم الدرع ابن الراحل الفنان شادي الرفاعي.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الحادية عشر على المسرح الكبير منذ قليل، بحضور كل من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ورئيس قطاع شئون الانتاج الثقافي الدكتور خالد جلال، والناقد حسن عطية رئيس المهرجان، والمخرج اسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، ولفيف من الفنانين والمسرحيين. 
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