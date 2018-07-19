تعادل ميت خاقان مع HC MASR ودياً

تعادل فريق ميت خاقان على ملعبة أمام فريق HC MASR بهدفين لكل منهما، خلال التجربة الودية الثانية لميت خاقان خلال فترة الإعداد قبل إنطلاق دوري القسم الثالث.





وخاض الفريق الضيف اللقاء بتشكيل ضم أشرف مهدى ومحمد حمامه، وسعيد شكرى، وعبد العزيز زيزو وأحمد صلاح، ورمضان تكه وأحمد شيكا ومحمد حمدى وأيمن سكر وعماد محمد وحسن النشار، وشارك من البدلاء محمد أبو العنين، ومحمد هانى وحماده جمعه وأحمد الشابوري، وأحمد أونش وعلاء محمد، ومحمد ابراهيم وعباس وزيزو هجينه.



وتقدم فريق HC MASR بثنائية خلال أحداث الشوط الأول عن طريق اللاعب حسن النشار، وفي الشوط الثاني عاد فريق ميت خاقان للقاء بإحراز هدفين عن طريق عمرو صبحي، ومحمد هلال من ركلة جزاء.

ومن المقرر أن يلعب ميت خاقان الأحد المقبل على ملعبة أمام فريق كوم حمادة، كما يستضيف فريق البلاستيك عصر الثلاثاء، والمطاحن يوم الخميس المقبل.



وسبق لميت خاقان الفوز في المباراة الودية الأولى على فريق كفر الشيخ إبراهيم بستة أهداف مقابل هدف.



وقاد فريق HC MASR جهاز فني يتكون من ابراهيم السحرب مدير فنى وأحمد عبد الصافى مدرب عام وعصام سمير مدرب حراس ومحمد حمدى مدير كوره وهادى ابو العنين إدارى.