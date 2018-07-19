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البلدية يختتم معسكره بالفوز على الإعلاميين

الخميس 19/يوليه/2018 - 10:25 م
البلدية يختتم معسكره بالفوز على الإعلاميين
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أميرة مهنا
 

فاز فريق بلدية المحلة على حساب فريق الإعلاميين بهدفين نظيفين فى اللقاء الودى الذى اقيم بينهما على ملعب دار حرس الحدود بالقاهرة.

وأحرز هدفي اللقاء محمد عبد الحميد ميدو ومحمد المالح وتصدى مؤمن جابر حارس البلديه لضربة حزاء.

وكان البلدية قد خاض ثلاث مباريات خلال المعسكر حقق الفوز على الإعلاميين وكوكاكولا وتعادل مع النصر.

من ناحية اخرى سيحصل البلدية على راحة لمدة 48 ساعه على أن يعود للتدريب على ملعبه يوم الاحد المقبل.

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