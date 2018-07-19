سيد رجب يلقي كلمة عن حسين العزبي قبل تكريمه في المهرجان القومي للمسرح المصري (صور)

أعرب الفنان سيد رجب عن سعادته بتقديم كلمة عن الفنان التشكيلي الدكتور حسين العزبي والذي اشتهر بتصميم العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات الناجحة.





من جانبه، توجه العزبي بالشكر والتهنئة للدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وللدكتور أشرف زكي على وقوفه معه في مرضه.





جاء ذلك خلال حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الحادية عشر على المسرح الكبير منذ قليل، بحضور كل من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ورئيس قطاع شئون الانتاج الثقافي الدكتور خالد جلال، والناقد حسن عطية رئيس المهرجان، والمخرج اسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح.