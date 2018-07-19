21.1 مليار جنيه خسائر البورصة خلال أسبوع

منيت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي بخسائر بلغت 1. 21 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 867 مليار جنيه مقارنة 1ر888 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق له بانخفاض بلغت نسبته 4. 2%.





وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، تراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 92. 2 في المائة ليبلغ مستوى 15416 نقطة.





فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنحو 9. 2 في المائة ليبلغ مستوى 753 نقطة، كما انخفض مؤشر /إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا نحو 16. 3 في المائة ليبلغ مستوى 1927 نقطة، وبالنسبة لمؤشر /إيجي اكس 20/ متعدد الأوزان فسجل تراجعا بنحو 63. 1 % ليبلغ مستوى 15474 نقطة.





وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيم التداولات انخفضت لتبلغ نحو 3. 4 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 622 مليون ورقة منفذة على 91 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7. 6 مليار جنيه وكمية تداول 082. 1 مليار ورقة منفذة على 127 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.





فيما يتعلق بورصة النيل، فأوضح التقرير أنها سجلت قيم تداول قدرها 1. 6 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 2. 7 مليون ورقة منفذة على 673 عملية خلال الأسبوع.





ولفت التقرير إلى أن سوق الأسهم استحوذت على 18. 86 في المائة من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 82. 13 خلال الأسبوع.





وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين بين التقرير أن تعاملات المصريين استحوذت على 46. 66 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 38. 28 في المائة والعرب على 16. 5 في المائة وذلك بعد استبعاد الصفقات.





وأشار إلى أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي بيع بقيمة 28. 166 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 55. 16 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.





جدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء 899. 10 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع 62. 313 مليون جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات.





وأوضح التقرير استحواذ المؤسسات على 01. 57 في المائة من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 99. 42 في المائة وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 07 .1 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.





وفي سوق السندات بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 548 مليون جنيه كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 549 ألف سند تقريبا.