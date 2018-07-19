حسن الرداد يلقي كلمة عن سميرة محسن قبل تكريمها بالمهرجان القومي للمسرح المصري (صور)

وألقى الفنان الشاب حسن الرداد كلمة عنها قبل التكريم أعرب فيها عن سعادته بالحديث عنها مؤكدًا أنها لها فضل كبير عليه بعد الله، واصفًا إياها بالفنانة الكشافة والأم التي ساعدت العديد من الفنانين.





من جانبها، أعربت سميرة محسن عن سعادتها بتكريمها، وأكدت أنها تلميذة للمخرج الكبير جلال الشرقاوي الذي تكرم إلى جواره في نفس اليوم.





جاء ذلك خلال حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الحادية عشر على المسرح الكبير منذ قليل، بحضور كل من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ورئيس قطاع شئون الانتاج الثقافي الدكتور خالد جلال، والناقد حسن عطية رئيس المهرجان، والمخرج اسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، ولفيف من الفنانين والمسرحيين.