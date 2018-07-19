وزير الأوقاف يطالب بتطبيق عقوبة الخيانة العظمى على كل المخربين والمحرضين

أكد الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن حروب الجيل الرابع والخامس حقيقية، وأنه يتم تجريبها في منطقتنا.





وطالب "جمعة"، خلال حواره ببرنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الخميس، بتطبيق عقوبة الخيانة العظمى على كل المخربين والمحرضين، لافتًا إلى أن الخيانة تطورت، وأن أخطر الخيانات هي التي يكون فيها الشخص أداة ضد مصلحة وطنه.



