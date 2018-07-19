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رايو فايكانو الإسباني يحدد موعد وصوله للقاهرة لمواجهة بيراميدز وديًا

الخميس 19/يوليه/2018 - 10:15 م
رايو فايكانو الإسباني يحدد موعد وصوله للقاهرة لمواجهة بيراميدز وديًا
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محمد الصو
 

أعلن نادي رايو فايكانو الإسباني، عن موعد وصوله إلى القاهرة يوم الأربعاء 25 يوايو الجاري، لمواجهة فريق بيراميدز سبورت، وديًا في إطار استعدادت الفريقين للدوري المحلي في بلادهما.


وكان بيراميدز سبورت، توصل لاتفاق مع إدارة النادي الإسباني، لخوض مواجهة ودية خلال الإسبوع المقبل من أجل الوقوف على مستوى اللاعبين الجدد قبل بدء منافسات الدوري العام.


ومن المقرر أن تَقام المباراة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، يوم الخميس 26 يوليو الجاري، على أن يغادر الفريق الإسباني القاهرة اليوم التالي مباشرةً لإرتباطه بتحضيرات الموسم الجديد.


وخاض بيراميدز سبورت بقيادة البرازيلي فالنتين المدير الفني، مباراة ودية وحيدة أمام جروزني الروسي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، استعدادًا لمنافسات الدوري العام والمقرر إنطلاقه أواخر الشهر الجاري.

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