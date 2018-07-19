رايو فايكانو الإسباني يحدد موعد وصوله للقاهرة لمواجهة بيراميدز وديًا

أعلن نادي رايو فايكانو الإسباني، عن موعد وصوله إلى القاهرة يوم الأربعاء 25 يوايو الجاري، لمواجهة فريق بيراميدز سبورت، وديًا في إطار استعدادت الفريقين للدوري المحلي في بلادهما.





وكان بيراميدز سبورت، توصل لاتفاق مع إدارة النادي الإسباني، لخوض مواجهة ودية خلال الإسبوع المقبل من أجل الوقوف على مستوى اللاعبين الجدد قبل بدء منافسات الدوري العام.



