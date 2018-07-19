إندبندينتي يتوصل لاتفاق مع الهلال بشأن التعاقد مع "سيروتي"





توصل نادي إندبندينتي الأرجنتيني لإتفاق مع نادي الهلال السعودي، بشأن التعاقد مع إيزيكيل سيروتي لاعب الهلال، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.





وجاء الإتفاق بين إيندبدنتي يتوصل مع إدارة ‎الهلال لـ إعارة سيروتي لمدة موسم بـ 400 ألف دولار مع أحقية شراء العقد بـ 4.5 مليون دولار.





وكان سيروتي قد شارك خلال الموسم الماضي بالدوري السعودي في 8 مباريات، وسجل هدف وقدم تمريرتين حاسمتين، فضلاً عن مشاركته في 4 مباريات بدوري أبطال آسيا.



