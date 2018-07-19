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إندبندينتي يتوصل لاتفاق مع الهلال بشأن التعاقد مع "سيروتي"

الخميس 19/يوليه/2018 - 10:12 م
إندبندينتي يتوصل لاتفاق مع الهلال بشأن التعاقد مع سيروتي
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عمر عبد العزيز
 

توصل نادي إندبندينتي الأرجنتيني لإتفاق مع نادي الهلال السعودي، بشأن التعاقد مع إيزيكيل سيروتي لاعب الهلال، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وجاء الإتفاق بين إيندبدنتي يتوصل مع إدارة ‎الهلال لـ إعارة سيروتي لمدة موسم بـ 400 ألف دولار مع أحقية شراء العقد بـ 4.5 مليون دولار.

وكان سيروتي قد شارك خلال الموسم الماضي بالدوري السعودي في 8 مباريات، وسجل هدف وقدم تمريرتين حاسمتين، فضلاً عن مشاركته في 4 مباريات بدوري أبطال آسيا.

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