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الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مسيرة لجماعة "أنصار الله"

الخميس 19/يوليه/2018 - 10:13 م
الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مسيرة لجماعة أنصار الله
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وكالات
 
أعلن الجيش اليمني، اليوم الخميس، إسقاط طائرة مسيرة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

ونقل المركز الإعلامي للجيش اليمني، عن مصدر عسكري في تغريدة على "تويتر": إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة لمليشيات الحوثي الانقلابية في سماء مأرب".

ولم يشر المركز إلى نوع الطائرة ما إذا كانت استطلاعية أم هجومية.

يذكر أن جماعة "أنصار الله" تمتلك طائرات مسيرة استطلاعية نوع "راصد"، وهجومية نوع "قاصف 1" وأخرى بعيدة المدى نوع "صماد 2" كشفت عن الأخيرة الجماعة أمس الأربعاء، بإعلانها استهداف مصفاة أرامكو في العاصمة السعودية الرياض.

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