العبادي يشكل خلية أزمة ويصدر 14 أمرا بخصوص ذي قار

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن حكومته تقف مع المطالب الحقة للمتظاهرين، معلنا تشكيل خلية أزمة لتلبيتها.





وجاء ذلك خلال لقاء العبادي اليوم، بشيوخ ووجهاء محافظة ذي قار، إحدى محافظات جنوب البلاد، وأعضاء الحكومة المحلية في المحافظة، للاستماع لمطالب المحافظة بحضور أعضاء خلية الأزمة الخدمية والأمنية، وفق بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء.





وأضاف البيان أن العبادي رحب بالوفد وقدم شكره لأهالي ذي قار لـ "سلمية التظاهرات"، مبينا أن "الحكومة حريصة على حل مشاكلها وأن مهمة خلية الأزمة ستكون رفع وتذليل العقبات لتقديم الخدمات وفرص العمل".





وأضاف: لدينا مشاريع قصيرة المدى آنية لتحسين الكهرباء والماء والصحة والتعليم والبلديات وهناك أيضا مشاريع متوسطة المدى تحتاج إلى تعاقد وهناك مشاريع طويلة المدى واستراتيجية.



