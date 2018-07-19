ريم أحمد بطلة "أرض لا تنبت الزهور" بافتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري (صور)

قدمت فرقة الرقص الحديث عرض " أرض لا تنبت الزهور" للكاتب الكبير محمود دياب وسينوغرافيا عمرو عبد الله وإخراج سالي أحمد وبطولة الفنانة الشابة ريم أحمد، وذلك منذ قليل بالمسرح الكبير في دار الأوبرا، خلال حفل افتتاح الدورة الحادية عشر من المهرجان القومى للمسرح المصري والتي تحمل اسم الكاتب الكبير محمود دياب.





وتكرم إدارة المهرجان بعد قليل كل من الفنان الكبير جلال الشرقاوي، والكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلامونى، د. حسين عبد القادر، د. سميرة محسن، د. حسين العزبي، والناقد الراحل محمد الرفاعي.