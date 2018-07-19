الرئيس السيسي لـ جنوب السودان: نتعهد بدعم الاستقرار لديكم
الخميس 19/يوليه/2018 - 09:06 م
هدى عبدالرازق
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تتطلع أن تكلل جهود السودان لدعم الاستقرار الإقليمي بالنجاح، مؤكدًا أن مصر ستواصل جهودها لدعم الاستقرار في أثيوبيا واريتريا.
وأشار "السيسي"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره السوداني، على هامش زيارته الرسمية إلى السودان، اليوم الخميس، إلى أن مصر حريصة على تحسين العلاقات بينها وبين كل الدول الأفريقية، موجهًا رسالة إلى جنوب السودان، قائلا: "نتعهد بدعم الاستقرار لديكم".
ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، العاصمة السودانية الخرطوم فى زيارة رسمية تستغرق يومين، يلتقى خلالها نظيره السودانى عمر البشير، وهى الزيارة الأولى للرئيس السيسي إلى الخرطوم فى ولايته الثانية.
ويعقد الرئيس السيسي مع نظيره السودانى قمة مشتركة، لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون المشترك بينهما فى كافة المجالات، إلى جانب مناقشة العديد من القضايا الإفريقية والعربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.