الرئيس السيسي لـ جنوب السودان: نتعهد بدعم الاستقرار لديكم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تتطلع أن تكلل جهود السودان لدعم الاستقرار الإقليمي بالنجاح، مؤكدًا أن مصر ستواصل جهودها لدعم الاستقرار في أثيوبيا واريتريا.





وأشار "السيسي"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره السوداني، على هامش زيارته الرسمية إلى السودان، اليوم الخميس، إلى أن مصر حريصة على تحسين العلاقات بينها وبين كل الدول الأفريقية، موجهًا رسالة إلى جنوب السودان، قائلا: "نتعهد بدعم الاستقرار لديكم".



