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رئيس السودان: ننطلق بعلاقتنا مع مصر لتكوين علاقة استراتيجية في كل المجالات

الخميس 19/يوليه/2018 - 09:06 م
رئيس السودان: ننطلق بعلاقتنا مع مصر لتكوين علاقة استراتيجية في كل المجالات
عمر البشير
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أمنية فوزي
 
قال الرئيس عمر البشير، رئيس السودان،: "ننطلق بعلاقة مصر والسودان لأن تكون علاقة استراتيجية في كل المجالات".

وأضاف "البشير"، خلال كلمته بمؤتمر صحفي، مُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" مساء الخميس،: "لدينا سقف من العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والأمنية والعسكرية ومشروعات الربط".

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، العاصمة السودانية الخرطوم فى زيارة رسمية تستغرق يومين، يلتقى خلالها نظيره السودانى عمر البشير، وهى الزيارة الأولى للرئيس السيسي إلى الخرطوم فى ولايته الثانية.

ويعقد الرئيس السيسي مع نظيره السودانى قمة مشتركة، لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون المشترك بينهما فى كافة المجالات، إلى جانب مناقشة العديد من القضايا الإفريقية والعربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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