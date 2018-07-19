"اوتوديسك وكاد ماستر" يطلقان مسابقة لتأهيل طلاب الجامعات المصرية لسوق العمل

أطلقت أكاديمية CAD MASTERS الشريك الأكاديمي لشركة أوتوديسك العالمية مسابقة Revit Architecture Hero للعام الثاني على التوالي في جامعات مصر الحكومية والخاصة بهدف تأهيل وتدريب الطلاب على أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة وتقليل الفجوة بين احتياجات سوق العمل ومهارات الطلاب.









من جانبه أكد المهندس طاهر سعيد مؤسس ومدير شركة كاد ماسترز أن المسابقة تستهدف خلق جيل جديد من المهندسين المدربين على أعلى مستوى من الكفاءة فى مجال نمذجة التقنيات ثلاثية الأبعاد في تصميمات البناء والتشييد مما يؤهلهم لعمل مشروعات متكاملة من خلال هذه التطبيقات وتأتي مسابقة هذا العام لتمثل إضافة جديدة بانضمام طلاب من 25 جامعة على مستوى الجمهورية وبحصول الطلاب على شهادات معتمدة من شركة Autodesk العالمية.









كما نستهدف من خلال ذلك تقليل الفجوة بين احتياجات سوق العمل ومهارات الطلاب ويحصل الطلاب بموجبها على شهادة معتمدة تضاف إلى خبرات المتدرب مما يعطيهم ميزة تنافسية كبيرة عند التقدم لسوق العمل.





المسابقة تعد فريدة من نوعها في مصر حيث تنقسم إلى جزئين الأول تدريب وتأهيل الطلاب من خلال ورش عمل لمدة أربعة أيام متواصلة Workshop عبارة عن كورس كامل لمدة 24 ساعة حيث نساعد المتدربين على الاحترافية في استخدام برنامج Revit Architecture.





وبعد تجميع كل المشروعات تقوم لجنة التحكيم باختيار الفائزين الأربعة، الفائز الأول يحصل على جائزة 5000 جنيه والفائز الثاني 3000 جنيه والفائز التالت 2000 جنيه والفائز الرابع 1000 جنيه وسوف يتم نشر كل المشروعات على صفحة كاد ماسترز على الفيسبوك.









يشترك فى المسابقة عدد كبير من جامعات مصر الحكومية والخاصة منها عين شمس والقاهرة وحلوان والجامعة الأمريكية والأكاديمية البحرية والجامعة المصرية الروسية وجاءت جامعة الزقازيق في المركز الاول من حيث عدد المشتركين.









وأضاف سعيد أن المشتركين فقط سوف يحصلون على مجموعة من المميزات أهمها الحصول على تدريب كامل لبرنامج Revit Architecture ومنح تصل إلى 50% على أحد البرامج التدريبية في كاد ماسترز ومنح على الامتحانات الدولية المقدمة من كاد ماسترز، بالإضافة إلى الشهادات المعتمدة التي سيحصل عليها كل متدرب، وجوائز تشجيعية للطلاب المتفوقين على مدار أيام التدريب الأربعة.





من الجدير بالذكر أن هذه المسابقة تأتي في إطار البروتوكولات التي عقدتها كاد ماسترز مع العديد من الجامعات المصرية والتي تهدف في المقام الأول إلى تطوير الإمكانيات المتوافرة داخل الجامعات لتطوير المادة العلمية المقدمة للطلاب ولتكون مواكبة لسوق العمل في مصر وخارجها، كما تستهدف كذلك إلى إمداد الطالب بالمهارات اللازمة له وكذلك بالشهادات المعتمدة من كبرى الشركات العالمية.







