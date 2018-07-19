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الذهب يقلص خسائره عند التسوية بعد تصريحات ترامب

الخميس 19/يوليه/2018 - 09:02 م
الذهب يقلص خسائره عند التسوية بعد تصريحات ترامب
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وكالات
 
قلصت أسعار الذهب خسائرها عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رفع معدل الفائدة، ومع هبوط الدولار.

وعبر الرئيس الأمريكي عن عدم رضاه بشأن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع معدل الفائدة، مشيراً إلى أن ذلك سيؤثر سلباً على النمو الاقتصادي، ما دفع المعدن الأصفر لتقليص خسائره لكنه لا زال عند أدنى مستوى في عام.

وفي التطورات التجارية، صرح وزير التجارة الأمريكي بأنه من السابق لأوانه الحديث عن فرض تعريفات جمركية على واردات السيارات، في الوقت الذي ينتظر فيه الاتحاد الأوروبي لقاء "ترامب" مع رئيس المفوضية الأوروبية الأسبوع المقبل.

وفي بيانات اقتصادية، تراجعت طلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة لأدنى مستوى في 49 عاماً خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفع النشاط الصناعي في "فلادليفيا" بأكثر من التوقعات خلال الشهر الجاري.

وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 0.3% إلى 1224 دولار للأوقية، بعدما سجل مستوى 1212.30 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات.

وبحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو إلى 0.3% إلى 1224.21 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1% إلى 94.965.
المزيد عن: الحروب التجارية التجارة الدولية الاقتصاد الدولى اسعار النفط اسعار الذهب اخبار الاقتصاد
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