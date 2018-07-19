السيسي: ما يربطنا بـ السودان يندر وجوده بين دول العالم
الخميس 19/يوليه/2018 - 09:03 م
هدى عبدالرازق
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ما يربط بين مصر والسودان يندر أن يتكرر بين أي دولتين على مستوى العالم، معقبًا: "مصر والسودان يربطهم مصير مشترك".
وأشار "السيسي"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره السوداني، على هامش زيارته الرسمية إلى السودان، اليوم الخميس، إلى أن زيارته إلى السودان تنبع من المسعى المشترك لتوطيد الروابط الاستراتيجية بين البلدين، منوهًا بأن الطريق مازال طويلا للوصول بالعلاقات غلى المستوى المنشود.
ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، العاصمة السودانية الخرطوم فى زيارة رسمية تستغرق يومين، يلتقى خلالها نظيره السودانى عمر البشير، وهى الزيارة الأولى للرئيس السيسي إلى الخرطوم فى ولايته الثانية.
ويعقد الرئيس السيسي مع نظيره السودانى قمة مشتركة، لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون المشترك بينهما فى كافة المجالات، إلى جانب مناقشة العديد من القضايا الإفريقية والعربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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