المفوضية الأوروبية تدعو لإنهاء قوانين الاتحاد الأوروبي في واشنطن

دعت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، دول الاتحاد الأوروبي للتحضير لإنهاء سريان قوانين الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة اعتبارا من نهاية مارس المقبل.



وقالت المفوضية الأوروبية التي تتفاوض باسم الاتحاد حول بريكست في وثيقة بهذا الشأن: "على الجهات المعنية وكذلك السلطات الوطنية لـ27 دولة الاتحاد الأوروبي، وسلطات الاتحاد الأوروبي أن تستعد لسيناريوهين رئيسيين محتملين بشأن البريكست".



وأشارت الوثيقة إلى أن السيناريو الأول يتمثل بإبرام وتصديق الاتفاق على شروط "الخروج" حتى 30 مارس 2019، وبالتالي الانتهاء من تطبيق تشريعات الاتحاد الأوروبي واتفاقياته مع بريطانيا فقط بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي سبق ذكرها والتي تبلغ 21 شهرًا، أي اعتبارًا من يناير 2021.



وينص السيناريو الثاني بأنه في حال عدم وجود اتفاق بشأن "الخروج" أو التصديق الكامل من قبل جميع الأطراف بحلول نهاية شهر مارس المقبل، مما سيؤدي إلى عدم وجود فترة انتقالية، وبالتالي فإنه " سيتم تعليق استخدام تشريعات الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمملكة المتحدة بداية من 30 مارس 2019".



ومن الجدير بالذكر أن أغلبية البريطانيين صوتت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء العام، يوم 23 يونيو 2016، وأقرت الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، مشروع قانون خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، مانحة إياه بذلك صفة قانون، يبدأ العمل به اعتبارا من خروج المملكة من الاتحاد، في 29 مارس 2019.