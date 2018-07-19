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"الوزراء": مجموعة إعمار الإماراتية تسعى لزيادة استثماراتها في مصر

الخميس 19/يوليه/2018 - 09:01 م
الوزراء: مجموعة إعمار الإماراتية تسعى لزيادة استثماراتها في مصر
أرشيفية
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رقية جمال
 
قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن لقاء رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، برجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إعمار"؛ لبحث فرص اﻻستثمار فى مصر.

وأضاف "سلطان"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحياة"، اليوم الخميس، أن مجموعة إعمار لها تجاربها الناجحة في مصر، وتسعى لزيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة القادمة.

وتابع، أنه تم الإشارة إلى أن مجموعة إعمار تدرس الدخول في العاصمة الإدارية الجديدة في فندق آخر سيتم الإعلان عنه، وهذا يعني أن هناك حراك فيما يتعلق بالاستثمارات، وهذا نموذج يعكس قدرة الحكومة المصرية على تهيئة مناخ جيد للاستثمار.


المزيد عن: مصطفى مدبولي مصر مجموعة اعمار الوزراء العاصمة الادارية
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