السيسي: زيارتي إلى السودان تحظى بمكانة خاصة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية إلى رئيس السودان عمر البشير، معربًا عن سعادته بوجوده في السودان.





وأشار "السيسي"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره السوداني، على هامش زيارته الرسمية إلى السودان، اليوم الخميس، إلى أن زيارته إلى السودان تحظى بمكانة خاصة، مضيفًا أن كل مواطن مصري يسعد بتواجده على أرض السودان الشقيق، ويشعر أنه لا يغادر مصر أثناء تواجده في السودان.



