السيسي: زيارتي إلى السودان تحظى بمكانة خاصة
الخميس 19/يوليه/2018 - 09:01 م
هدى عبدالرازق
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية إلى رئيس السودان عمر البشير، معربًا عن سعادته بوجوده في السودان.
وأشار "السيسي"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره السوداني، على هامش زيارته الرسمية إلى السودان، اليوم الخميس، إلى أن زيارته إلى السودان تحظى بمكانة خاصة، مضيفًا أن كل مواطن مصري يسعد بتواجده على أرض السودان الشقيق، ويشعر أنه لا يغادر مصر أثناء تواجده في السودان.
ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، العاصمة السودانية الخرطوم فى زيارة رسمية تستغرق يومين، يلتقى خلالها نظيره السودانى عمر البشير، وهى الزيارة الأولى للرئيس السيسي إلى الخرطوم فى ولايته الثانية.
ويعقد الرئيس السيسي مع نظيره السودانى قمة مشتركة، لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون المشترك بينهما فى كافة المجالات، إلى جانب مناقشة العديد من القضايا الإفريقية والعربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.