"الأعلى للآثار" يكشف سر ترك تابوت الإسكندرية لمدة ساعتين بعد فتحه





قال الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إنه عندما بدأ فتح تابوت الإسكندرية خرجت رائحة كريهة، فتم ترك التابوت لمدة تصل لساعتين؛ لحين خروج الرائحة.وأضاف "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الخميس: "ادخلت رأسي داخل التابوت ردًا على الشائعات التي تتحدث على إظلام مصر 100 عام نتيجة فتح التابوت، ولكنه فوجيء بأن الصندوق مليء بمياه الصرف الصحي".ولفت إلى أنه تفاجيء من الحديث عن وجود زئبق أحمر بالتابوت بصورة مخالفة للحقيقة، معقبًا: "يعني نخلص من إشاعات إظلام العالم 1000 عام، نروح للزئبق الأحمر".