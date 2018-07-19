عمر البشير: المصريون والسودانيون مشتركون في 75% من أجسادهم

أشاد الرئيس عمر البشير، الرئيس السوداني، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للسودان، قائلًا إنها زيارة تاريخية، وأكدت مدى حرص الرئيس السيسي على العلاقة بين البلدين.





وتابع "البشير"، خلال كلمته بمؤتمر صحفي، مُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" مساء الخميس،: "يربطنا جغرافيا وتاريخ مشترك، وعلاقات إنسانيشة مشتركة، بالإضافة إلى نهر النيل".





وأشار إلى أن 75% من جسم الإنسان، ومعظم هذه المياه من النيل، مستكملًا: "إذًا السودانيين والمصريين مشتركين في 75% من أجسادهم".



