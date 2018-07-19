عمر البشير: المصريون والسودانيون مشتركون في 75% من أجسادهم
الخميس 19/يوليه/2018 - 09:01 م
أمنية فوزي
أشاد الرئيس عمر البشير، الرئيس السوداني، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للسودان، قائلًا إنها زيارة تاريخية، وأكدت مدى حرص الرئيس السيسي على العلاقة بين البلدين.
وتابع "البشير"، خلال كلمته بمؤتمر صحفي، مُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" مساء الخميس،: "يربطنا جغرافيا وتاريخ مشترك، وعلاقات إنسانيشة مشتركة، بالإضافة إلى نهر النيل".
وأشار إلى أن 75% من جسم الإنسان، ومعظم هذه المياه من النيل، مستكملًا: "إذًا السودانيين والمصريين مشتركين في 75% من أجسادهم".
ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، العاصمة السودانية الخرطوم فى زيارة رسمية تستغرق يومين، يلتقى خلالها نظيره السودانى عمر البشير، وهى الزيارة الأولى للرئيس السيسي إلى الخرطوم فى ولايته الثانية.
ويعقد الرئيس السيسي مع نظيره السودانى قمة مشتركة، لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون المشترك بينهما فى كافة المجالات، إلى جانب مناقشة العديد من القضايا الإفريقية والعربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.