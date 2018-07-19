المقاصة يتعادل وديا مع سيراميكا استعدادا للدوري

تعادل فريق المقاصة لكرة القدم مع نظيره سيراميكا كليوباترا 1/1 ، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس ، بمعسكره المغلق بمدينة الإسماعيلية ، في إطار الاستعدادات لمواجهة سموحة بالأسبوع الاول للدوري ، المقرر اقامتها 3 أغسطس المقبل ، سجل هدف المقاصة مروان حمدي.





وخاض طلعت يوسف المدير الفني للمقاصة، المباراة بتشكيلين مختلفين بهدف تجربة أكبر عدد من لاعبي الفريق ، للاطمئنان على جاهزيتهم فنيا وبدنيا قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد .





وأشاد طلعت بالتجربة الودية أمام سيراميكا ، واعتبارها مفيدة جدا للجهاز الفني لمعرفة مدي استيعاب اللاعبين للتعليمات والمهام الخططية والتكتيكة، واستكشاف بعض الثغرات والاخطاء لمعالجتها قبل انطلاق الدوري .





ويواصل فريق المقاصة تدريباته اليومية بمعسكر الاسماعيلية بمران خفيف غدا الجمعة ، ويعود المقاصة الى القاهرة الاربعاء المقبل ، للتدريب على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة سموحة بالأسبوع الاول للدوري الممتاز .