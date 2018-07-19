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المقاصة يتعادل وديا مع سيراميكا استعدادا للدوري

الخميس 19/يوليه/2018 - 08:58 م
المقاصة يتعادل وديا مع سيراميكا استعدادا للدوري
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الفجر الرياضي
 

تعادل فريق المقاصة لكرة القدم مع نظيره سيراميكا كليوباترا  1/1 ، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس ، بمعسكره المغلق بمدينة الإسماعيلية ، في إطار الاستعدادات لمواجهة سموحة بالأسبوع الاول للدوري ، المقرر اقامتها 3 أغسطس المقبل ، سجل هدف المقاصة مروان حمدي.


وخاض طلعت يوسف المدير الفني  للمقاصة، المباراة بتشكيلين مختلفين بهدف تجربة أكبر عدد من لاعبي الفريق ، للاطمئنان على جاهزيتهم فنيا وبدنيا قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد . 


وأشاد طلعت  بالتجربة الودية أمام سيراميكا ، واعتبارها مفيدة جدا للجهاز الفني  لمعرفة مدي استيعاب اللاعبين للتعليمات والمهام الخططية والتكتيكة، واستكشاف بعض الثغرات والاخطاء لمعالجتها قبل انطلاق الدوري .


ويواصل فريق المقاصة تدريباته اليومية بمعسكر الاسماعيلية بمران خفيف غدا الجمعة ، ويعود المقاصة الى القاهرة الاربعاء المقبل ، للتدريب على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة سموحة بالأسبوع الاول للدوري الممتاز .

المزيد عن: كورة سيراميكا كليوباترا رياضة المقاصة
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