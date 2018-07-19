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تعرف على فوائد فسخ الاتحاد تعاقده مع شركة صلة الرياضية

الخميس 19/يوليه/2018 - 08:57 م
تعرف على فوائد فسخ الاتحاد تعاقده مع شركة صلة الرياضية
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مني العوضي
 

أعلن نادي الاتحاد السعودي خلال بيان رسمي له، إنهاء العلاقة مع شركة صلة الرياضية وتسليم كافة العقود التجارية والإعلانية إلى لجنة الاستثمار في النادي.

وأكدت إدارة نادي الاتحاد السعودي أن هذا القرار تم اتخاذه بناءا على توصية من الإدارة القانونية التي أوضحت أن الشركة الراعية خالفت بعض بنود الاتفاقية ويستوجب إنهاء التعاقد معها.

ويعتبر قرار نادي الاتحاد السعودي خطوة مهمة في مستقبل النادي خصوصا أن الشركة كانت تسيطر بشكل كبير على الدخل وهو ما تسبب في حدوث غضب جماهيري.

وتوجد عدد من الفوائد التي ستعود على النادي بعد فسخ العقد مع شركة صلة ولعل أبرزها أن عوائد الدخل الجماهيري جميعها ستكون مباشرة مع النادي، وعلى خلفية القرار ستتفاوض شركات الرعاية مع إدارة الاتحاد ممثلة بلجنة الاستثمار وبذلك لن تكون هناك عمولات أو تلاعب.

وكانت الإدارة قد طالبت في بيانها الشركات التي ترغب في رعاية النادي بالتقدم مباشرة للاتحاد متمثلا في لجنة الاستثمار الخاصة بالنادي.

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