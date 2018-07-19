نيمار بديل رونالدو في ريال مدريد



كما خسر ريال مدريد نجمه كريستيانو رونالدو حيث تركه النجم البرتغالي وسافر إلى إيطاليا لينضم إلى يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية. الآن يريد رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز استبدال كريستيانو رونالدو بنجم سان جيرمان البرازيلي نيمار.



وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي نقلاً عن صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن باريس سان جيرمان اعتبر أن نجم الفريق الوطني البرازيلي يجب التخلي عنه في فترة الانتقالات الصيفية. هذا يعني أنه يمكن أن يسمح لنجم برشلونة السابق أن ينضم إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية.



لن يفكر رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي إلا في بيعه بسعر فلكي والذي يجب أن يتجاوز 200 مليون يورو للسماح لنيمار بالرحيل.

يضم باريس سان جيرمان نجوماً رائعين مثل نيمار وكيليان مبابي في النادي الذي وقعوه له من برشلونة وموناكو في فترة الإنتقالات الصيفية عام 2017.