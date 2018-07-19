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دراسة: الحرب التجارية قد تخفض الناتج الإجمالي العالمي 3%

الخميس 19/يوليه/2018 - 08:56 م
دراسة: الحرب التجارية قد تخفض الناتج الإجمالي العالمي 3%
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وكالات
 
 قال البنك المركزي الفرنسي إن حدوث حرب تجارية عبر زيادة التعريفات الجمركية من الممكن أن تخفض الناتح المحلي الإجمالي العالمي بنسبة قد تصل إلى 3%.

وأوضحت دراسة أجراها الباحثون في البنك، اليوم الخميس، أن التأثير المباشر عند زيادة تعريفات الجمركية بنحو 10%، يمكن أن يخفض 1% من الناتج المحلي الإجمالي في العالم بعد عامين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بفرض تعريفات جمركية بنحو 25% على واردات السيارات، وتجري الإدارة تحقيقاً في الأمر، بعد أن فرضت واشنطن رسوماً أخرى ضد الصلب والألومنيوم مما دفع الدول المتضررة للرد بإجراءات مماثلة.

وأضاف الباحثون في الدراسة أن زيادة التعريفات الجمركية ستؤدي لانخفاض الإنتاجية، وارتفاع تكلفة رأس المال، بالإضافة إلى تقليص الاستثمارات.

وتابعت الدراسة أنه عند أخذ كل هذه العوامل في الحسبان يمكن أن يؤدي ذلك إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي للعالم بنسبة تصل إلى 3% بعد عامين من التطبيق.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت واشنطن أنها تخطط لفرض تعريفات جمركية بنحو 10% ضد سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، وهو ما جعل بكين تٌصرح بأن الولايات المتحدة قد بدأت الحرب التجارية.
المزيد عن: الرسوم الجمركية الحروب التجارية التجارة الدولية الاقتصاد الدولى اخبار الاقتصاد
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