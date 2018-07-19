بث مباشر.. مباراة ليفربول وبلاكبيرن - محمد صلاح - مشاهدة beIN SPORTS HD 2

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تقام المباراة فى التاسعة الإ الربع مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ليفربول، مباراة ودجية تجمع الفريقين استعدادا للموسم الجديد.









تذاع المباراة على قناة بين سبورت، حيث أعلنت شبكة بين سبورت القطرية الناقل الحصري للمباراة في المنطقة العربية عن نقل المباراة عبر قناة "bein sports HD2"









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