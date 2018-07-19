الاتحاد يعلن إنهاء العلاقة مع صلة الرياضية بعد توصية قانونية

‏أعلنت إدارة نادي ‎الاتحاد السعودي، عن فسخ العقد مع شركة صلة الرياضية المسوق الحصري للنادي وذلك بعد توصية من الإدارة القانونية في النادي.





وقالت إدارة النادي عبر بيان رسمي، نشرته على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنها أنهت علاقتها بشركة صلة الرياضية وإسناد مهام تسويق الحقوق الإعلانية والتجارية للجنة الاستثمار في النادي.



