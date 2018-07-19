الاتحاد يعلن إنهاء العلاقة مع صلة الرياضية بعد توصية قانونية
أعلنت إدارة نادي الاتحاد السعودي، عن فسخ العقد مع شركة صلة الرياضية المسوق الحصري للنادي وذلك بعد توصية من الإدارة القانونية في النادي.
وقالت إدارة النادي عبر بيان رسمي، نشرته على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنها أنهت علاقتها بشركة صلة الرياضية وإسناد مهام تسويق الحقوق الإعلانية والتجارية للجنة الاستثمار في النادي.
كما أكد نادي الاتحاد السعودي أنه اتخذ قرار فسخ عقده مع الشركة الراعية بعد توصية من اللجنة القانونية في النادي والتي أشارت إلى عدم التزام "صلة" بالعديد من بنود الاتفاقية.
وطالبت إدارة الاتحاد من خلال بيانها، من الشركات الراغبة في الاستثمار بالنادي التقدم مباشرة إلى إدارة نادي الاتحاد السعودي.
وتعد هذه الخطوة مهمة للغاية للنادي في الفترة المقبلة نظرا لأنه ستكون كل عقود الرعاية سيكون دخلها لنادي الاتحاد، إضافة إلى الدخل الجماهيري الذي كانت تسيطر عليه شركة صلة.