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محامية: 90% من حالات الطلاق والخلع بسبب تدخل الأهل والحموات

الخميس 19/يوليه/2018 - 08:52 م
محامية: 90% من حالات الطلاق والخلع بسبب تدخل الأهل والحموات
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أمنية فوزي
 
قالت المحامية دينا المقدم، إن 90% من حالات الطلاق والخلع بسبب تدخل الأهل والحموات، مؤكدة أن المجتمع يحتاج إلى إعادة صياغة لتربية الولد والبنت.

وأضافت "المقدم"، خلال حوارها ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الخميس، أن الأم تتدخل في الحياة الزوجية بدافع الغيرة على ابنها.

وأشارت إلى أن الزوج قديمًا كان لديه حياء ولا يستطيع ضرب زوجته أو إهانته، على عكس بعض الحالات حاليًا.
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