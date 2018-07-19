محامية: 90% من حالات الطلاق والخلع بسبب تدخل الأهل والحموات

قالت المحامية دينا المقدم، إن 90% من حالات الطلاق والخلع بسبب تدخل الأهل والحموات، مؤكدة أن المجتمع يحتاج إلى إعادة صياغة لتربية الولد والبنت.





وأضافت "المقدم"، خلال حوارها ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الخميس، أن الأم تتدخل في الحياة الزوجية بدافع الغيرة على ابنها.



