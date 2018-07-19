ضياء السيد يدرس الإطاحة بـ "كريم شحاته" من نجوم المستقبل

يدرس ضياء السيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نجوم المستقبل، الإطاحة بـ"كريم حسن شحاته" من منصب مدير الكرة بسبب إنشغاله بالإعلام.





وكان ضياء السيد، اشتكى أكثر من مرة لإدارة النادي برئاسة محمد الطويلة، من تصرفات شحاته وإنشغاله عن الفريق والإكتغاء بمتابعة أخبارهم عن طريق التواصل مع الجهاز الفني أو بعض اللاعبين عن طريق الواتس آب.



