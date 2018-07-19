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ضياء السيد يدرس الإطاحة بـ "كريم شحاته" من نجوم المستقبل

الخميس 19/يوليه/2018 - 08:49 م
ضياء السيد يدرس الإطاحة بـ كريم شحاته من نجوم المستقبل
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محمد الصو
 

يدرس ضياء السيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نجوم المستقبل، الإطاحة بـ"كريم حسن شحاته" من منصب مدير الكرة بسبب إنشغاله بالإعلام.


وكان ضياء السيد، اشتكى أكثر من مرة لإدارة النادي برئاسة محمد الطويلة، من تصرفات شحاته وإنشغاله عن الفريق والإكتغاء بمتابعة أخبارهم عن طريق التواصل مع الجهاز الفني أو بعض اللاعبين عن طريق الواتس آب.


وينوي المدير الفني تعيين عبدالظاهر السقا بمنصب مدير الكرة، مع الاحتفاظ بمنصب المدرب العام ضمن الجهاز الفني بسبب خبراته.


وكان نجوم المستقبل، صعد لمنافسات الدوري العام بعد خطف بطاقة التأهل على حساب الترسانة، بالجولة الأخيرة من دوري القسم الثاني لأول مرة في تاريخه.

المزيد عن: نجوم المستقبل كورة كريم حسن شحاتة ضياء السيد رياضة
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