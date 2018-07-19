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أشرف سلطان يكشف تفاصيل لقاء رئيس الوزراء بوزيرة الصحة (فيديو)

الخميس 19/يوليه/2018 - 08:48 م
أشرف سلطان يكشف تفاصيل لقاء رئيس الوزراء بوزيرة الصحة (فيديو)
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رقية جمال
 
قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن لقاء رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، بوزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، ياتي في إطار المتابعة الدقيقة للحزمة التى تم إطلاقها فيما يتعلق بالرعاية الصحية سواء القضاء على قوائم الإنتظار، وعلاج فيروس سي، والجهود المبذولة لمتابعة المستشفيات الحكومية، وموضوع الأمصال والألبان والتأمين الصحي.

وأضاف "سلطان"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحياة"، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء كان حريص على التأكد من أن الخط الساخن الذي تم الإعلان عنه معمول به بكفاءة واتصل عليه بنفسه من أكثر من تليفون، وكان الرد عليه فوري عقب انتهاء الرسالة المسجلة، وهذا يعكس اهتمام رئيس الحكومة بمنظومة الصحة بشكل عام.

وتابع، أنه تم إضافة 18 مستشفى أخرى في عدد من المحافظات للإستفادة من مشروع التأمين الصحي، لافتًا إلى أن اللقاء لم يتطرق لموضوع قرار إذاعة السلام الجمهوري.
المزيد عن: وزارة الصحة مجلس الوزراء التوك شو أخبار مصر
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