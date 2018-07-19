منتخب مصر للجمباز يحقق 6 ميداليات بدورة الالعاب الافريقية

حقق المنتخب الوطني للجمباز 6 ميداليات في دورة الألعاب الأفريقية للشباب بالجزائر، بواقع 4 ميداليات ذهبية وميداليتين فضة خلال منافسات اليوم الأول بالدورة .

ونجح فريق البنين في تحقيق الميدالية الذهبية ، كما حقق فريق البنات الميدالية الذهبية، فيما حققت جنا ابراهيم المركز الاول فى منافسات الفردى العام وتوجت بالميدالية الذهبية ، وفازت سلمى محمد بالمركز الثانى في منافسات الفردى العام والفوز بالميدالية الفضية ، كما توج عبد الرحمن عبد الحليم بالميدالية الذهبية في منافسات الفردي العالم، بينما حقق زياد ابراهيم خاطر الميدالية الفضية في نفس المنافسات .

تخوض مصر اليوم الخميس عدد من المنافسات فى دورة الألعاب الأفريقية للشباب على صعيد التجديف و الريشة الطائرة و الجمباز و تنس الطاولة و القوس و السهم و التايكوندو و الجودو و الكرة الطائرة .

كان لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة يوسف عبد العزيز ولاعبة الاثقال رانيا عزت قد حملا علم مصر في حفل افتتاح دورة الألعاب الأفريقية المقام بالجزائر حاليا.

و تشارك مصر ببعثة مكونه من 372 فردا منهم 269 لاعب ولاعبة بالإضافة للأجهزة الفنية، يمثلون 27 لعبة رياضية مختلفة.