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منتخب مصر للجمباز يحقق 6 ميداليات بدورة الالعاب الافريقية

الخميس 19/يوليه/2018 - 08:47 م
منتخب مصر للجمباز يحقق 6 ميداليات بدورة الالعاب الافريقية
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الفجر الرياضي
 

حقق المنتخب الوطني للجمباز 6 ميداليات في دورة الألعاب الأفريقية للشباب بالجزائر، بواقع 4 ميداليات ذهبية وميداليتين فضة خلال منافسات اليوم الأول بالدورة .

 

ونجح فريق البنين في تحقيق الميدالية الذهبية ، كما حقق فريق البنات الميدالية الذهبية، فيما حققت جنا ابراهيم المركز الاول فى منافسات الفردى العام وتوجت بالميدالية الذهبية ، وفازت سلمى محمد بالمركز الثانى في منافسات الفردى العام والفوز بالميدالية الفضية ، كما توج عبد الرحمن عبد الحليم بالميدالية الذهبية في منافسات الفردي العالم، بينما حقق زياد ابراهيم خاطر الميدالية الفضية في نفس المنافسات .

 

تخوض مصر اليوم الخميس عدد من المنافسات فى دورة الألعاب الأفريقية للشباب  على صعيد التجديف و الريشة الطائرة و الجمباز و تنس الطاولة و القوس و السهم و التايكوندو و الجودو و الكرة الطائرة .

 

كان  لاعب منتخب مصر  لتنس الطاولة يوسف عبد العزيز   ولاعبة الاثقال رانيا عزت قد حملا  علم مصر في حفل افتتاح دورة الألعاب الأفريقية المقام بالجزائر حاليا.

 

 و تشارك مصر ببعثة مكونه من 372 فردا منهم 269 لاعب ولاعبة بالإضافة للأجهزة الفنية، يمثلون 27 لعبة رياضية مختلفة.

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