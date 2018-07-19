منتخب مصر للجمباز يحقق 6 ميداليات بدورة الالعاب الافريقية
حقق المنتخب الوطني للجمباز 6 ميداليات
في دورة الألعاب الأفريقية للشباب بالجزائر، بواقع 4 ميداليات ذهبية وميداليتين فضة
خلال منافسات اليوم الأول بالدورة .
ونجح فريق البنين في تحقيق الميدالية الذهبية
، كما حقق فريق البنات الميدالية الذهبية، فيما حققت جنا ابراهيم المركز الاول فى منافسات
الفردى العام وتوجت بالميدالية الذهبية ، وفازت سلمى محمد بالمركز الثانى في منافسات
الفردى العام والفوز بالميدالية الفضية ، كما توج عبد الرحمن عبد الحليم بالميدالية
الذهبية في منافسات الفردي العالم، بينما حقق زياد ابراهيم خاطر الميدالية الفضية في
نفس المنافسات .
تخوض مصر اليوم الخميس عدد من المنافسات
فى دورة الألعاب الأفريقية للشباب على صعيد
التجديف و الريشة الطائرة و الجمباز و تنس الطاولة و القوس و السهم و التايكوندو و
الجودو و الكرة الطائرة .
كان
لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة يوسف عبد
العزيز ولاعبة الاثقال رانيا عزت قد حملا علم مصر في حفل افتتاح دورة الألعاب الأفريقية المقام
بالجزائر حاليا.
و تشارك مصر ببعثة مكونه من 372 فردا منهم 269 لاعب
ولاعبة بالإضافة للأجهزة الفنية، يمثلون 27 لعبة رياضية مختلفة.