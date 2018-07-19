محافظ كفر الشيخ يحيل 24 طبيباً وممرضاً بمستشفى سيدي سالم للتحقيق

أحال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، 20طبيبًا و4ممرضين، وذلك لتغيبهم عن العمل، بمستشفى سيدى سالم المركزى، وذلك خلال زيارته، للاطمئنان على مستوى الرعاية الصحية بالمستشفى؛ تفقد فيها، أقسام الاستقبال، وشئون العاملين، والاشعة، وسأل المرضى عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم بالمستشفى، والتى استقبلت 1070 شخص، و177 شخصًا بالاستقبال اليوم موجهًا بسرعة حل مشاكل المواطنين والتواصل معهم.



قال محافظ كفر الشيخ، ان القطاع الطبى وتطويره ومتابعة تشغيله من أولى أولوياته بالمحافظة وان الفترة الماضية شهدت افتتاح مستشفى كفرالشيخ الجامعى بتكلفة 400 مليون جنيه، وافتتاح مستشفى سيدى غازى وبرج البرلس المركزى بتكلفة 400 مليون جنيه، كما أن مستشفى قلين وبلطيم المركزى جاهزة للافتتاح، ونسبة التنفيذ بمستشفى بيلا المركزى بلغت 40%، وجارى طرح مستشفى الرياض المركزى، بالتزامن، توفير الكوادر الطبية المدربة، مع فتح عدد من فصول مدارس التمريض، لتوفير هيئة التمريض اللازمة للتشغيل.



شدد على تكثيف المرور والمتابعة على المستشفيات والوحدات الصحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين، مؤكدًا أنه لن يسمح بالتقصير تجاه تقديم الخدمة الصحية المتميزة لأهالينا بكفرالشيخ.



جاء ذلك بحضوراللواء على صلاح، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، والمهندس على عبد الستار، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، اللواء شكرى الجندى، العميد سيد احمد محمد سيد احمد، المحاسب محمد عبيدى، أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية.





