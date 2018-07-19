النفط يتحول للارتفاع مع إعلان السعودية عزمها تخفيض الانتاج

تحولت أسعار النفط إلى الارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس، ليصعد "برنت" أعلى 73 دولاراً بالتزامن مع تصريحات بشأن صادرات السعودية من الخام.





وتلقى الذهب الأسود الدعم من إعلان السعودية أنها لن تقوم بتصدير الكثير من النفط في يوليو الحالي ليتجاوز ما قامت به في العام الماضي.





وصرح ممثل السعودية في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك "أديب العمة" بأن صادرات الرياض من الخام خلال يوليو ستتماشى تقريباً مع إجمالي الصادرات النفطية في الشهر الماضي، نقلاً عن موقع "داو جونز".





وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن صادرات السعودية النفطية بلغت 7.2 مليون برميل يومياً في شهر يونيو الماضي.





لكن في الوقت نفسه من المتوقع أن تشهد الصادرات السعودية من النفط انخفاضاً قدره 100 ألف برميل يومياً في شهر أغسطس المقبل مقارنة مع يوليو.





وبحلول الساعة 3:16 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم شهر سبتمبر بنسبة 0.6% ليصل إلى 73.31 دولار للبرميل.





وهبط الخام القياسي بنحو 6% مقارنة مع المستوى المرتفع المسجل في الأسبوع الماضي عند 79 دولاراً للبرميل على خلفية أنباء حول زيادة الإنتاج النفطي من جانب السعودية وبعض أعضاء أوبك.





وخلال نفس الفترة، صعد سعر عقود "نايمكس" المستقبلية تسليم شهر أغسطس إلى 69.59 دولار للبرميل بزيادة قدرها 1.2%.